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Борьба с коррупцией в России 42 минуты назад
Максименко лишили звания полковника и дали 13 лет с 165-миллионным штрафом
13 лет колонии строгого режима, штраф в 165 миллионов рублей и лишение звания полковника. Таков вердикт Мосгорсуда в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Он признан виновным в получении двух взяток.
Прения сторон проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле составляющих гостайну сведений, отмечает ТАСС. Кроме того, Максименко после отбытия наказания в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности. Гособвинение настаивало на 15 годах заключения. Защита Максименко вердиктом суда не довольна и будет обжаловать приговор.
Доказано получение взятки в 500 тысяч долларов Максименко от предпринимателя Олега Шейхаметова. Это была "оплата" за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Итальянец – один из фигурантов дела о перестрелки в декабре 2015 года у ресторана Elements в Москве. К перестрелке на Родчельской улице привел конфликт с владелицей ресторана Жанной Кис, которая отказалась платить за работу дизайнеру Фатиме Мисиковой, оставшись недовольной ее работой. Разбираться с конфликтом и прибыли криминальные авторитеты. Они потребовали у Жанны Ким 8 миллионов рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи. Среди вымогателей оказался Андрей Кочуйков, который заявил, что действует от имени вора в законе Шакро Молодого. Собственницу ресторана на встрече представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев.
После перестрелки было возбуждено сразу четыре уголовных дела. Среди них по обвинению в убийстве, по факту вымогательства против 14 человек, в получении особо крупной взятки и по превышении полномочий в отношении теперь уже бывших и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Пресненского района Москвы Ильдара Шакирова и участкового Рената Зиннатулина.
Еще одна взятка в 50 тысяч долларов в копилку Михаила Макисменко поступила от предпринимателя Бадри Шенгелии. Бизнесмену понадобилось незаконное уголовное преследование в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сам Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Следствие по выделенному в отдельное производство делу Никандрова и Ламонова уже завершено. Они знакомятся с его материалами.
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