Тема:

Борьба с коррупцией в России 42 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 апреля 201815:48

Максименко лишили звания полковника и дали 13 лет с 165-миллионным штрафом

13 лет колонии строгого режима, штраф в 165 миллионов рублей и лишение звания полковника. Таков вердикт Мосгорсуда в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Он признан виновным в получении двух взяток.

Прения сторон проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле составляющих гостайну сведений, отмечает ТАСС. Кроме того, Максименко после отбытия наказания в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности. Гособвинение настаивало на 15 годах заключения. Защита Максименко вердиктом суда не довольна и будет обжаловать приговор.

Доказано получение взятки в 500 тысяч долларов Максименко от предпринимателя Олега Шейхаметова. Это была "оплата" за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Итальянец – один из фигурантов дела о перестрелки в декабре 2015 года у ресторана Elements в Москве. К перестрелке на Родчельской улице привел конфликт с владелицей ресторана Жанной Кис, которая отказалась платить за работу дизайнеру Фатиме Мисиковой, оставшись недовольной ее работой. Разбираться с конфликтом и прибыли криминальные авторитеты. Они потребовали у Жанны Ким 8 миллионов рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи. Среди вымогателей оказался Андрей Кочуйков, который заявил, что действует от имени вора в законе Шакро Молодого. Собственницу ресторана на встрече представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев.

После перестрелки было возбуждено сразу четыре уголовных дела. Среди них по обвинению в убийстве, по факту вымогательства против 14 человек, в получении особо крупной взятки и по превышении полномочий в отношении теперь уже бывших и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Пресненского района Москвы Ильдара Шакирова и участкового Рената Зиннатулина.

Еще одна взятка в 50 тысяч долларов в копилку Михаила Макисменко поступила от предпринимателя Бадри Шенгелии. Бизнесмену понадобилось незаконное уголовное преследование в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Следствие по выделенному в отдельное производство делу Никандрова и Ламонова уже завершено. Они знакомятся с его материалами.

Ранее по теме

Сейчас

15:57

Берлин прокомментировал обнаружение в Сирии немецкого хлора

15:03

Жириновский предложил вывести из США наш золотой запас вслед за турецким

14:17

Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет

12:47

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

11:23

Задержан предполагаемый похититель барокамеры Гагарина

10:45

Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

09:40

ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

3 часа назад
Жириновский предложил вывести из США наш золотой запас вслед за турецким

Жириновский предложил вывести из США наш золотой запас вслед за турецким

1 час назад
Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет

Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет

1 час назад
Берлин прокомментировал обнаружение в Сирии немецкого хлора

Берлин прокомментировал обнаружение в Сирии немецкого хлора

15 минут назад
Журнал Time назвал самых влиятельных людей года

Журнал Time назвал самых влиятельных людей года

2 часа назад
Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить

Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить

2 часа назад
Крымский арбитр лишился работы из-за отказа порвать российский паспорт

Крымский арбитр лишился работы из-за отказа порвать российский паспорт

4 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском

Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском

5 часов назад
Интервью Сергея Лаврова "России сегодня". Полная версия

Интервью Сергея Лаврова "России сегодня". Полная версия

1 час назад
3
В канун 70-летия Борис Грачевский мечтает о детях, невзирая на онкологию

В канун 70-летия Борис Грачевский мечтает о детях, невзирая на онкологию

1 час назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

18 часов назад
Жителей центра Берлина эвакуировали из-за найденной бомбы

Жителей центра Берлина эвакуировали из-за найденной бомбы

34 минуты назад
Нож и бензин: арестован школьник, пытавшийся устроить бойню в Стерлитамаке

Нож и бензин: арестован школьник, пытавшийся устроить бойню в Стерлитамаке

40 минут назад
Максименко лишили звания полковника и дали 13 лет с 165-миллионным штрафом

Максименко лишили звания полковника и дали 13 лет с 165-миллионным штрафом

45 минут назад
Гурцкая раскритиковала запрет перевозки детей в колясках в метро

Гурцкая раскритиковала запрет перевозки детей в колясках в метро

46 минут назад
Задержан похититель сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

Задержан похититель сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

49 минут назад
В связи с подготовкой к Параду Победы в столице ограничат движение транспорта

В связи с подготовкой к Параду Победы в столице ограничат движение транспорта

1 час назад
Россия дважды переносила учения на Балтике, считают латвийские военные

Россия дважды переносила учения на Балтике, считают латвийские военные

1 час назад
"Минер" из Германии задержан в тайском аэропорту

"Минер" из Германии задержан в тайском аэропорту

1 час назад
Лавров: всем понятно, кто на самом деле мешает ОЗХО

Лавров: всем понятно, кто на самом деле мешает ОЗХО

1 час назад
Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

1 час назад
В России стартовали продажи новой Toyota Camry

В России стартовали продажи новой Toyota Camry

1 час назад
Футболист "Локомотива" Денисов крупно оштрафован за оскорбление допинг-офицера

Футболист "Локомотива" Денисов крупно оштрафован за оскорбление допинг-офицера

1 час назад
Трамп недоволен "нехорошими" ценами на нефть и угрожает стабильности рынков

Трамп недоволен "нехорошими" ценами на нефть и угрожает стабильности рынков

1 час назад
Роскомнадзор и "Единую Россию" атаковали из-за рубежа

Роскомнадзор и "Единую Россию" атаковали из-за рубежа

1 час назад
Как сделать лофт жилым и уютным

Как сделать лофт жилым и уютным

1 час назад
Плодовые мушки наслаждаются эякуляцией и, не получив удовольствия, тянутся к алкоголю

Плодовые мушки наслаждаются эякуляцией и, не получив удовольствия, тянутся к алкоголю

1 час назад
Кот пережил падение с 9 этажа на капот машины в Липецке. Видео

Кот пережил падение с 9 этажа на капот машины в Липецке. Видео

2 часа назад
У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев

У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев

2 часа назад
С-400 и пастор: США шантажируют Турцию санкциями

С-400 и пастор: США шантажируют Турцию санкциями

2 часа назад
Татары с Украины массово переселяются в российский Крым

Татары с Украины массово переселяются в российский Крым

2 часа назад
Песков пообещал посмотреть ролик Шестуна об угрозах

Песков пообещал посмотреть ролик Шестуна об угрозах

3 часа назад
Минфин США оценил эффект от санкций

Минфин США оценил эффект от санкций

3 часа назад
СМИ: Индия без конкурса принимает на вооружение автомат Калашникова

СМИ: Индия без конкурса принимает на вооружение автомат Калашникова

3 часа назад
Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось

Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось

3 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 20 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 20 апреля 2018 года (13:00)

3 часа назад
51
Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет

Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет

3 часа назад
Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций

Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций

4 часа назад
Сирийские ВВС вынудили террористов вывесить белые флаги

Сирийские ВВС вынудили террористов вывесить белые флаги

4 часа назад
Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"

Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"

4 часа назад
Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

5 часов назад
Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае

Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае

5 часов назад
На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

5 часов назад
В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

6 часов назад
Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

6 часов назад
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

6 часов назад