В связи с подготовкой к Параду Победы в столице ограничат движение транспорта

По данным ЦОДД, 20 апреля в 10 часов вечера военная техника отправится с полигона Алабино в столицу, из-за этого закроют Киевское, Минское, Рублевское шоссе, часть МКАД, Осеннюю, Крылатскую улицы и Нижние Мневники.

Завтра, 21 апреля, с трех ночи до семи утра нельзя будет проехать в районе железнодорожной станции Пресня, по Звенигородскому шоссе, улицам Мневники и Народного Ополчения. Десятки улиц также будут перекрыты на следующей неделе и в начале мая в дни репетиций парада.