Задержан похититель сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

В ближайшие часы Хорошевский суд решит вопрос об аресте предполагаемого похитителя сурдокамеры СБК-48, в которой могли тренироваться Гагарин, Титов и другие первые советские космонавты.

О пропаже музейного экспоната стало известно в начале недели. Сурдокамеру украли с охраняемой парковки в Строгине, куда ее поместили на время экспертизы и реставрации. И уже сегодня полиция сообщила о том, что первый подозреваемый задержан.

Разумеется, у него были подельники — хотя бы потому, что в одиночку агрегат весом 4,5 тонны с места не сдвинуть. Уголовное дело заведено по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

"Оперативниками столичной полиции задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск и задержание соучастников преступления", — рассказала начальник пресс-центра ГУ МВД России по г.Москве Екатерина Гузь.

О судьбе самого экспоната пока ничего не сообщается. Кстати, экспертиза, которую собирались провести музейщики, теперь пригодится и следователям. Если будет установлено, что в сурдокамере действительно тренировался Гагарин, ценность агрегата — а значит, и ущерб, который оценивается в рамках уголовного дела, — заметно возрастает.