Форум "Армия-2018" обещает стать самым масштабным в истории

Международный военной-технический форум "Армия-2018" в подмосковном парке "Патриот" может превзойти аналогичное мероприятие прошлого года. Свою продукцию планируют выставить более полутора тысяч российских оборонных предприятий. А это около 20 тысяч экспонатов.

Кроме того, Министерство обороны РФ разослало приглашения 128 зарубежным делегациям, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны. Во время международного форума запланированы 150 разных мероприятий. А количество посетителей "Армии-2018" должно вырасти примерно до миллиона человек.

Шойгу напомнил, что в 2017 году в парке "Патриот" собрались 1,2 тысячи российских разработчиков, которые показали 18 тысяч образцов. 114 иностранных государств прислали своих представителей. Кроме них в Подмосковье можно было увидеть 78 зарубежных компаний из 14 стран. Общее количество гостей достигло 700 тысяч человек.