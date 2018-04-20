Рафаэль Надаль стал полуфиналистом Monte-Carlo Masters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал первого грунтового турнира в сезоне – Monte-Carlo Masters. В 1/4 финала испанец, получивший первый номер посева, в двух сетах переиграл австрийца Доминика Тима – 6:0, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 9 минут.

Ранее Тим выбил из розыгрыша турнира вернувшегося в Тур серба Новака Джоковича.

Следующим соперником Надаля станет болгарский теннисист Григор Димитров, который посеян на турнире под четвертым номером. В своем четвертьфинале он оказался сильнее Давида Гоффена из Франции – 6:4, 7:6 (7:5).

Полуфинальный поединок между Надалем и Димитровым состоится 21 апреля.