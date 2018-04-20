"Райффайзенбанк" восстановил операции по картам, банкоматы пока не работают

"Райффайзенбанк" восстановил работу некоторых сервисов, однако банкоматы банка по-прежнему не работают. В кратчайшие сроки работа оставшихся сервисов будет восстановлено полностью, обещают в пресс-службе банка.

Как уточняет "Интерфакс", технический сбой, в результате которого стали недоступны многие сервисы "Райффайзенбанка", произошел в ночь на 20 апреля. Клиенты банка не могли совершить операции через сайт или мобильное приложение, в том числе из-за сбоя в доставке смс-оповещений. Также были недоступны операции по дебетовым картам.

Пресс-служба банка сразу подчеркнула, что данная проблема никак не связана с блокировкой "Роскомнадзором" некоторых интернет-ресурсов.