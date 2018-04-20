Порошенко надоумил националистов захватывать храмы Московского патриархата

Украинские националисты активизировались в связи с последними заявлениями властей о создании "единой поместной церкви" и своей ближайшей целью называют захват Киево-Печерской лавры.

Об этом со ссылкой на сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает РИА Новости.

В сообщении констатируется, что призыв президента Украины Петра Порошенко можно быстрее, любым способом создать в Украине "единую поместную церковь" подхватили радикально настроенные националисты.

Так, один из руководителей подобных организаций Дмитрий Корчинский в соцсети заявил, что "своим обращением к Вселенскому патриарху президент Порошенко однозначно дал сигнал" о том, что пора на Украине захватывать храмы Московского патриархата.

Сообщается, что праворадикалы собираются провести акцию 20-21 апреля у Десятинного монастыря в центре Киева.

19 апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране "единой поместной автокефальной церкви".

В ответ на этом в Московском патриархате выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

В данное время в стране действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), а также не признанные мировым православием церковные структуры в виде Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.