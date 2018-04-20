Вернуть авуары домой: Жириновский имел в виду госдолг США, а не золото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских вложений из госдолга США.

"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", — написал он в своем Facebook.

20 апреля Центральный банк Турции сообщил, что вывел в 2017 году из ФРС США своей золотой резерв – 28,7 тонны золота.

По словам Жириновского, Россия владеет облигациями госдолга США на 90 миллиардов долларов, российские вложения оцениваются в 400 миллиардов. Политик предложил создать банк, "который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу".

Как сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Россия не держит свой золотой запас в США. За рубежом у РФ находится валютные резервы, так что "никто не может наложить руку на золото", отметил он.

Согласно материалам российского Центробанка, запасы монетарного золота в международных резервах РФ к 1 апреля 2018 года достигли 1891,1 тонны. Российские вложения в американские гособлигации, по данным Минфина США, на конец февраля составили 93,8 миллиарда долларов.