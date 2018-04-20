Александр Крушельницкий: тренируюсь индивидуально, строго в одиночестве

Российский керлингист Александр Крушельницкий рассказал о том, в каких условиях ему сейчас разрешено тренироваться после того, как он был лишен золотой медали Олимпийских игр.

"Спортивную форму поддерживаю в Санкт-Петербурге, но строго индивидуально, – признается керлингист, слова которого приводит официальный сайт Команда России. – Кроме того, что отстранен от участия в соревнованиях, еще мне запрещено тренироваться с кем-либо, то есть когда я нахожусь на льду, то рядом никого не должно быть".

"Что же до слушаний по моему делу, то впереди еще долгая история. Крайний срок 26 апреля был установлен для внутреннего расследования в России. Пакет документов с итогами передадут в Международную федерацию керлинга, у которой будет 20 дней для принятия собственного решения. Только после этого Спортивный арбитражный суд (CAS) назначит дату слушания. Следовательно, все это состоится только летом".

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане в допинг-пробе Крушельницкого было найдено запрещенное вещество мельдоний. После этого российского спортсмена и его партнера Анастасию Брызгалову лишили золотой медали Игр.