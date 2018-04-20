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Экология 1 час назад
Приверженцы здорового питания выбрасывают больше продуктов, чем все остальные
У людей, предпочитающих питаться здоровой пищей, есть много причин для гордости. Между тем недавно учёные добавили ложку дёгтя в их наполненную питательными элементами жизнь: оказалось, что именно они могут выбрасывать больше продуктов, чем люди, предпочитающие менее здоровую пищу.
Специалисты выяснили, что рацион питания с более качественным набором продуктов напрямую связан с большим количеством пищевых отходов.
В частности, исследователи сообщили о том, что около 39 процентов от общего количества ежедневных пищевых отходов в США приходится на фрукты, овощи и блюда, сочетающие эти продукты. Следующими по величине являются молочные продукты – 17 процентов, и мясо – 14 процентов.
"В более качественный рацион питания входит большее количество фруктов и овощей, которые тратятся впустую в гораздо больших количествах по сравнению с другими продуктами", — говорит в пресс-релизе один из авторов исследования эколог из Университета Вермонта Мередит Найлз (Meredith Niles).
По её словам, здоровое питание важно и приносит много пользы.
"Но, поскольку мы придерживаемся этих диет, мы должны гораздо больше думать о пищевых отходах", — говорит Найлз.
На сегодняшний день огромное количество еды просто гниёт на мусорных свалках, в то время как во многих странах в это же время царит голод. (Впрочем, проблема голода отдельная и решается другими методами).
Разлагающиеся продукты питания является одним из основных источников метана – парникового газа, который в разы мощнее углекислого газа. И, к сожалению, вклад гниющей на свалках еды в изменение климата Земли часто упускается из виду, когда речь заходит об экологии.
Учёные Университета Вермонта решили получше изучить это проблему. Чтобы получить информацию о рационе питания людей, исследователи рассмотрели данные из Индекса здорового питания (Healthy Eating Index) – национальный опрос о привычках питания, а также базы данных Министерства сельского хозяйства США под названием "Что мы едим в Америке". Они рассмотрели различные правительственные источники, дабы подсчитать, сколько продуктов было потрачено впустую.
Оказалось, что за 2007-2014 годы человек, проживающий в США, ежедневно выбрасывал порядка 0,5 килограмма еды. Если смотреть в масштабах страны, то цифра увеличивается до 136 миллионов килограммов. Иными словами, пишут учёные, это то количество еды, которое впустую выбрасывалось каждый день.
Исследователи подсчитали, что ежегодно около 350 миллионов килограммов пестицидов, 800 миллионов килограммов азотных удобрений и 16 триллионов литров оросительной воды уходило на получение урожая, который в конечном итоге просто не съедается. В целом, несъеденная пища требовала 12 миллионов гектар на произрастание.
Хотя, по сравнению с другой пищей, фруктам и овощам требуется не так много земли или удобрения, им необходимо большое количество пестицидов и воды.
Авторы исследования отмечают: несмотря на выводы научной работы, они не предлагают людям выбирать менее здоровую продукцию. Вместо этого они рекомендуют рассмотреть программы питания, учитывающие пищевые отходы.
По словам исследователей, необходимо рассказывать людям о том, как готовить и хранить продукты питания, а также о том, как отличать испорченные продукты о тех, которые были повреждены, но всё ещё пригодны к употреблению. Все эти меры помогут уменьшить количество отходов.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что пятая часть мирового продовольствия теряется из-за переедания.
Результаты исследования представлены в научном издании PLOS One.
Некоторые специалисты уже озаботились вопросом продовольственного кризиса и создали приложение, которое помогает уменьшить пищевые отходы. Возможно, справиться с проблемой помогут также напечатанная еда или экологические поселения будущего.
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