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Археология и история 58 минут назад
В Сербии нашли предполагаемую гробницу римского императора
При раскопках Виминациума, древнего римского города на юге нынешней Сербии, археологи обнаружили захоронение лица, наделённого высшей государственной властью. Возможно, это был римский император Марк Аврелий Карин.
Впрочем, это вовсе не прославленный властитель-мудрец, автор философских трактатов и отец печально знаменитого Коммода. Тот жил во втором веке нашей эры, а гробница датируется третьим. Просто римские владыки любили брать имена своих прославленных предшественников. Например, Калигулу звали Гай Юлий Цезарь Август Германик.
Но обо всём по порядку. Город Виминациум был основан в первом веке нашей эры. Сначала это был просто укреплённый военный лагерь, но постепенно его население разрослось до 40 тысяч человек, то есть по меркам эпохи он был почти мегаполисом.
Археологи обнаружили при раскопках множество римских сооружений, включая и погребения. Однако почему учёные решили, что речь идёт о могиле императора? На это указывает несколько признаков. Во-первых, сам размер мавзолея говорит о том, что здесь покоится кто-то из высшей римской знати. Во-вторых, поблизости расположены другие захоронения представителей элиты. Важно, что рядом найдена мраморная голова в лавровом венке, а это символ императорской власти. И, наконец, на гробнице обнаружены признаки того, что усопший подвергся "проклятию памяти" (Damnatio memoriae).
В утончённой правовой системе Древнего Рима эта церемония имела статус посмертного наказания для владык, узурпировавших власть или запятнавших себя позором.
"Мы датируем мавзолей III веком нашей эры, он несомненно представляет собой последнее пристанище особы высокого ранга. Существуют указания, что такое основательное уничтожение памяти, как Damnatio memoriae, когда полностью предавались забвению все имена и труды человека, имело место только тогда, когда речь шла об императорах", – рассказывает руководитель проекта "Виминациум" Миомир Корач (Mиомир Kорас). Его слова приводит ТАСС со ссылкой на сербское информационное агентство Tanjug.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о том, как римское государство стало игрушкой в руках собственной армии. Третий век – это время хаоса, предшествующего временному распаду империи, так называемая эпоха солдатских императоров. Так она называется потому, что римские легионы, будучи единственной реальной силой в стране, возводили на престол кого хотели (однажды владыкой Рима стал даже бывший пастух). За 50 лет сменилось 17 только официально признанных владык, не считая всевозможных узурпаторов.
Из письменных источников известно, что "проклятию памяти" подверглись как минимум трое властителей: Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (204 – 222 годы), Марк Эмилий Эмилиан (207 – 253 годы) и, наконец, Марка Аврелий Карин (283 – 285 годы).
Почему историки связывают гробницу именно с последним из перечисленных? Потому что, по одной из версий его биографии, он и погиб где-то под Виминациумом, разбитый войсками Диоклетиана, будущего объединителя империи. Могила императора, подвергшегося Damnatio memoriae, как нельзя лучше соответствует этой истории.
Напомним, что ранее мы писали о "последнем золоте Рима" и странной роскошной вилле, найденной при строительстве метро.
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