"Луиз-Мари" увязалась за "Ярославом Мудрым" и "Леной" в Северном море

Бельгийский фрегат "Луиз-Мария" устроил слежку за российским сторожевиком "Ярослав Мудрый" и танкером "Лена". Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.

🇧🇪F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering 🇳🇱Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx