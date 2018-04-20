"Луиз-Мари" увязалась за "Ярославом Мудрым" и "Леной" в Северном море

Бельгийский фрегат "Луиз-Мария" устроил слежку за российским сторожевиком "Ярослав Мудрый" и танкером "Лена". Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.

🇧🇪F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering 🇳🇱Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx — Kristof VanBelleghem (@Kvbelleghem) 20 апреля 2018 г.

Помимо бельгийцев, за россиянами могли следить и американские разведчики, пишет агентство "Интерфакс". По данным западных авиационных интернет-сайтов, в этом же районе Северного моря летал беспилотник ВВС США RQ-4B, который обычно базируется на Сицилии.

"Ярослав Мудрый" и "Лена" идут в Средиземное море, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В пути сторожевик проведет несколько тренировок. В их числе учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

Фрегат "Луиз-Мари" изначально назывался "Виллем ван дер Зан" и служил в ВМС Нидерландов. В 2005 году его продали Бельгии. Это относительно небольшой корабль: максимальная длина – 121 метр, водоизмещение – около 3 тысяч тонн. Основное вооружение – 8 американских противокорабельных ракет Harpoon и 16 зенитных ракет Sea Sparrow. Плюс 76-миллиметровое орудие, оборонительный комплекс Goalkeeper с 30-миллиметровой шестиствольной пушкой, а также крупнокалиберные пулеметы Browning.