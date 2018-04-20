Greenpeace показал детям океан будущего с мусором вместо рыб. Видео

Британское отделение Greenpeace опубликовало видео, в котором детей приводят в океанариум, где вместо рыб плавает мусор. Таким образом экологи напомнили проблеме загрязнения окружающей среды, а также в очередной раз призвали местные супермаркеты оказаться от пластиковой упаковки, сообщает The Drum.

"Мы проиллюстрировали возможное будущее, которое непременно наступит, если ситуация не изменится", — заявил креативный директор снявшего видео агентства Ogilvy & Mather London Мик Махони.

Представители Greenpeace просит британские супермаркеты в течение года отказаться от упаковки, не подлежащей вторичной переработке. Экологи напоминают, что крупные магазины в стране генерируют 800 тысяч тонн пластика в год.