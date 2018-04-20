Порошенко хочет лишить россиян украинского гражданства

Петр Порошенко предложил разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму.

Как передает РИА Новости, данный проект внесен в Верховную думу и опубликован на ее сайте.

В документе подчеркивается, что Порошенко также предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, где за данное решение проголосовали более 95% местных жителей. Плебисцит прошел после государственного переворота на Украине.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а на его жителей оказывает давление. Так, 25 марта 2018 года украинская пограничная служба арестовала крымский сейнер "Норд" и отняла у рыбаков российские паспорта.