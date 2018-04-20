Названы страны, наиболее привлекательные для получения гражданства

Представители компании Henley & Partners опубликовали ежегодный список стран с наиболее привлекательным гражданством. Первое место впервые за пять лет досталось Франции, а Россию обошла Венесуэла, сообщает Irish Mirror.

Лидер прошлогоднего рейтинга Германия оказалась в этот раз на втором месте. Тройку лидеров замыкает Исландия.

В первую десятку стран с наиболее привлекательным гражданством также вошли:

Дания;

Нидерланды;

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Италия;

Ирландия;

Швейцария;

Австрия.

Россия оказалась на 63 месте, ее обошли Аргентина (36 место), Уругвай (44 место) и Венесуэла (62 место). Это связано с тем, что гражданам данных стран не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону.

В 2017 году Россия показала лучший результат среди стран СНГ. За 5 лет показатель привлекательности российского гражданства улучшился на 3,5 процента.

На последних позициях рейтинга Henley & Partners находятся Афганистан и Сомали.