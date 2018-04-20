Massive Attack закодировали альбом в молекуле ДНК

Музыканты британской трип-хоп-группа Massive Attack первыми в мире закодировали свой альбом в молекуле ДНК. Столь необычной процедуре подверглась пластинка "Mezzanine", которой в этом году исполнилось 20 лет, сообщает Dazed.

Для осуществления своего безумного, на первый взгляд, замысла участник Massive Attack Роберт Дель Найя взял себе в помощники профессора Роберта Грасса из Цюриха. Ученый сжал аудиоинформацию до 15 мегабайт, а затем перевел ее в генетический код.

"Биологическая информация хранится в кирпичиках ДНК, азотистых основаниях A, C, G и T. На CD и жестком диске данные, напротив, представлены в виде последовательностей нулей и единиц", — рассказал профессор.

Роберт Дель Найя утверждает, что процесс кодирования завершится к июню.

5 тысяч наночастиц с зашифрованным альбомом "Mezzanine" поместят в бутылку с водой. Их можно будет извлечь, расшифровать и проиграть на компьютере.

В настоящий момент на сайте швейцарской лаборатории можно послушать фрагмент песни Massive Attack "Teardrop" в том качестве, в котором она записана в биоматериале.

Первым документом, который сохранили подобным образом в Цюрихе, стала Федеративная хартия 1921 года. Она легла в основу формирования Швейцарской конфедерации.