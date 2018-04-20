Украинские пограничники "поставили под пулеметы" экипаж "Норда"

Украинские пограничники взошли на крымское рыболовецкое судно "Норд" вооруженные до зубов, согнали весь экипаж на корму и поставили под автоматы.

Об этом, как передает РИА Новости, рассказала член экипажа Ирина Оборина, которой удалось вернуться из Украины в Крым.

Оборина, которая работала коком (судовым поваром) на сейнере, отметила, что украинские пограничники и раньше проверяли крымские рыболовецкие судна, однако никаких претензий не было. По ее словам, они приходили на сейнер без оружия, с улыбками, проверяли документы и уходили.

"А сейчас была другая реакция, люди зашли, вооруженные до зубов, и понеслось. Нас согнали на корму, поставили под пулеметы всю команду", — сказала Оборина журналистам.

Она отметила, что у всей команды забрали паспорта, заявив, что они фальшивые, после чего увели капитана и арестовали "Норд", отконвоировав его в порт Бердянска.

При этом физическая сила к рыбакам не применялась.

19 апреля украинские пограничники сняли с авиарейса в Минск семерых членов экипажа "Норд" и разрешили вылететь лишь двум членам экипажа, которые уже прибыли в Крым. Их товарищи по-прежнему удерживаются на Украине.