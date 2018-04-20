"Семерка" разочаровала Россию

Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по "делу Скрипалей", которое в этот раз сделано от имени всех участников G7. Это текст ноты, которое российское посольство отправило в Форин-офис. Российское диппредставительство выразило несогласие с политикой голословных обвинений, которые позволили себе страны "Большой семерки".

"Вызывает сожаление, что страны "семерки" позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию", — цитирует ноту протеста РИА Новости.

Кроме того, Москва рассчитывают на то, что Великобритания будет действовать "как цивилизованное и ответственное государство", несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, а правительство консерваторов найдет в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции, воздержится от подрывающих букву и дух Конвенции о запрете химоружия действий.

Не очень реалистичным в настоящее время назвал возвращение России в состав G8 глава МИД Германии Хайко Маас. Он добавил, что страны G7 должны требовать от России, чтобы она возобновила конструктивное участие в международной политике.

Ранее главы МИД "Большой семерки" сделали совместное заявление. В нем они призвали Москву ответить на вопросы по инциденту в Солсбери. 4 марта в Солсбери, что в 8 милях от британской химической военной лаборатории в Портон-Дауне, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим агентом А234 "Новичок".

Москва утверждает, что "Новичок" никогда в России не исследовался, не разрабатывался и не производился. Чего не скажешь о целом ряде лабораторий стран НАТО, в том числе в Великобритании и США.

Российское посольство утверждает, что Сергей и Юлия Скрипаль были похищены. На все предложения о сотрудничестве в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей Лондон отвечает отказом. Более того, Лондон уничтожает улики из "дела Скрипалей", а также фальсифицирует анализы пострадавших.