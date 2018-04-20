Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Монте-Карло

На грунтовых кортах столицы Монако продолжается турнир Rolex Monte-Carlo. На стадии четвертьфинала соревнования японский теннисист Кей Нисикори в трех сетах одержал победу над хорватом Марином Чиличем – 6:4, 6:7 (1:7), 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 56 минут.

За выход в финал соревнования Нисикори поборется с победителем противостояния между французом Ришаром Гаске и представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, ранее в полуфинал пробился испанский теннисист Рафаэль Надаль, который одолел австрийца Доминика Тима и в 1/2 финала сразится с болгарином Григором Димитровым.