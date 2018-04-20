Минздрав открестился от импортозамещения лекарств

Минздрав в связи с претензиями спикера Госдумы Вячеслава Володина заявляет, что вопросы импортозамещения лекарств не относятся к его полномочиям.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

По словам сотрудников министерства здравоохранения РФ, вопросы импортозамещения лекарств, как и любые другие аспекты импортозамещения, и развития отечественного производства не входят в компетенцию Минздрава.

При этом там подчеркнули, что за минувшие шесть лет в России зарегистрировано более 2500 отечественных лекарственных препаратов, удовлетворяющих критериям качества и безопасности.

Ранее председатель Государственной думы проинформировал общественность, что депутаты при заявил, что при формировании нового кабинета министров и рассмотрении в ГД кандидатуры на пост премьера РФ обязательно поставят вопрос о необходимости полного импортозамещения лекарств на отечественном рынке.

Спикер отметил, что это связано с тем, что "Минздрав эту работу эффективно не выполнил, так как 68% рынка составляют импортные лекарственные средства".

По словам Володина, работа министерства в этом вопросе подверглась критике в рамках прошедшего 20 апреля обсуждения в нижней палате парламента с экспертами, представителями делового и научного сообщества законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и иных стран в отношении РФ.