Натали Портман сорвала вручение "Еврейской нобелевской премии"

Знаменитая голливудская актриса израильского происхождения Натали Портман отказалась приехать в Израиль на вручение так называемой "Еврейской нобелевской премии" Genesis из-за последних событий в этой стране, и в результате июньская церемония была отменена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт премии, "Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман". Представитель Портман сообщил организаторам, что "последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле", а также что актриса "не может с чистой совестью принять участие в премии".

Церемония вручения премии была запланирована на 28 июня. Ежегодная премия Genesis в размере одного миллиона долларов была учреждена в Израиле в 2012 году.

Предположительно, предпосылкой к решению актрисы стала ситуация на границе с сектором Газа, где за три недели протестов были убиты 28 палестинцев и свыше 1,6 тысячи человек получили ранения. Среди убитых было трое детей и журналист.