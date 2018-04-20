Россиянам, пострадавшим от неадекватности Порошенко, помогут

Власти Крыма совместно с МИД РФ разработают комплекс мер по защите интересов жителей Крыма в случае, если Украина примет законопроект о лишении украинского гражданства жителей Крыма, получивших российские паспорта.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что речь идет о тех, у кого на Украине есть собственность, недвижимость, живут родственники или родители.

Аксенов назвал инициативу Киева неадекватной и отказался ее комментировать, пообещав действовать по обстановке.

19 апреля президент Украины Петр Порошенко 19 апреля внес в Верховную раду законопроект, в котором предусматривается в качестве основания для лишения украинского гражданства приобретение российского — на территории Крыма.