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Украина захватила крымское судно "Норд" 1 час назад

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20 апреля 201821:16 Ольга Армякова

Не паспорта, а бумажки: Киев нашел "повод" вновь задержать экипаж "Норда"

Семеро моряков судна "Норд", которых украинские пограничники не выпустили из страны и у которых незаконно отобрали российские загранпаспорта, находятся в российском посольстве в Киеве. МИД России предупредил Украину о том, что оставляет за собой право жестко ответить на произвол в отношении экипажа. Двое моряков, которым накануне удалось улететь из Киева, уже добрались до родного Крыма.

- Хоть жену увидел. Ребята, все у нас хорошо. Главное, что мы дома, — говорит российский матрос.

Они вернулись домой после бесконечно долгого и невероятно сложного плавания. Ирина и Дмитрий — члены экипажа того самого рыболовецкого сейнера "Норд", что больше месяца назад задержали украинские пограничники.

— Как родные встречали?

— Родные? Ой, на эмоциях. Все на эмоциях, ребята. Это не передать словами. Такое, сколько вот так вот я до этого ходил в загранку, меня так с загранки из Африки не встречали, с моря, чтобы так было дома. Если даже у меня слеза. Это еще, когда мы только прилетели из Киева. Когда выбрались, это не передать, не передать словами.

Их возвращение, действительно, счастливая случайность. Ведь в киевском аэропорту документы россиян проверяли особенно тщательно. Ирина и Дмитрий первыми прошли пограничный контроль.

"Паспорта забрали на проверку. Долго не отдавали, а потом пропустили. Сказали: идите на регистрацию", — рассказывает член экипажа судна "Норд" Ирина Оборина.

Шанс — один из ста. И все-таки их пропустили, поставив долгожданную отметку о выезде из Украины. Дальше — самолет в Минск, ночная дорога домой к родным, что до последнего верили и ждали.

"99 процентов, что не пустят, — рассказывает о своих ощущениях член экипажа "Норда" Дмитрий Таразанов. – Как нам с тетей Ирой удалось проехать, не знаю. Уже с родными. А так, было психологическое давление со стороны Украины".

Остальных членов экипажа не пропустили. Украинские пограничники вдруг обвинили россиян в подделке документов и нарушении государственной границы. Паспорта, выданные консульством России на Украине, отобрали, с рейса сняли. А заодно признались, что совершили ошибку.

Ирину и Дмитрия никто бы не пропустил, если бы не разница в написании фамилии. Мол, данные в российском загранпаспорте и в украинской базе отличаются. И вообще, документы ненастоящие.

- Они сказали, что они недействительны, эти паспорта. Сказали, что это бумажки, которые ничего не значат!

— Это про российские паспорта?

— Да, про российские.

После таких сюрпризов от украинских властей одному из членов экипажа стало плохо, возможно, ему потребуется госпитализация. Сейчас моряки находятся в российском посольстве на Украине. Российский МИД выступил с резкой оценкой действий Киева.

"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", — предупредил Киев российский МИД.

За тот месяц, что экипаж фактически был в плену, моряки неоднократно пытались вернуться в Россию. В том числе и в сопровождении российских дипломатов. Но каждый раз находились причины для отказа.

"Ничего я не видел с Украины, чтобы нам помогли. Отношение с Украины – постоянно стоят автоматчики", — рассказывает об обращении с рыбаками-крымчанами со стороны Киева член экипажа сейнера "Норд" Дмитрий Таразанов.

Неизвестной остается судьба капитана сейнера Владимира Горбенко. Без документов и с подпиской о невыезде он ждет суда на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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