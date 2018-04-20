Тема:
Украина захватила крымское судно "Норд" 1 час назад
Не паспорта, а бумажки: Киев нашел "повод" вновь задержать экипаж "Норда"
Семеро моряков судна "Норд", которых украинские пограничники не выпустили из страны и у которых незаконно отобрали российские загранпаспорта, находятся в российском посольстве в Киеве. МИД России предупредил Украину о том, что оставляет за собой право жестко ответить на произвол в отношении экипажа. Двое моряков, которым накануне удалось улететь из Киева, уже добрались до родного Крыма.
- Хоть жену увидел. Ребята, все у нас хорошо. Главное, что мы дома, — говорит российский матрос.
Они вернулись домой после бесконечно долгого и невероятно сложного плавания. Ирина и Дмитрий — члены экипажа того самого рыболовецкого сейнера "Норд", что больше месяца назад задержали украинские пограничники.
— Как родные встречали?
— Родные? Ой, на эмоциях. Все на эмоциях, ребята. Это не передать словами. Такое, сколько вот так вот я до этого ходил в загранку, меня так с загранки из Африки не встречали, с моря, чтобы так было дома. Если даже у меня слеза. Это еще, когда мы только прилетели из Киева. Когда выбрались, это не передать, не передать словами.
Их возвращение, действительно, счастливая случайность. Ведь в киевском аэропорту документы россиян проверяли особенно тщательно. Ирина и Дмитрий первыми прошли пограничный контроль.
"Паспорта забрали на проверку. Долго не отдавали, а потом пропустили. Сказали: идите на регистрацию", — рассказывает член экипажа судна "Норд" Ирина Оборина.
Шанс — один из ста. И все-таки их пропустили, поставив долгожданную отметку о выезде из Украины. Дальше — самолет в Минск, ночная дорога домой к родным, что до последнего верили и ждали.
"99 процентов, что не пустят, — рассказывает о своих ощущениях член экипажа "Норда" Дмитрий Таразанов. – Как нам с тетей Ирой удалось проехать, не знаю. Уже с родными. А так, было психологическое давление со стороны Украины".
Остальных членов экипажа не пропустили. Украинские пограничники вдруг обвинили россиян в подделке документов и нарушении государственной границы. Паспорта, выданные консульством России на Украине, отобрали, с рейса сняли. А заодно признались, что совершили ошибку.
Ирину и Дмитрия никто бы не пропустил, если бы не разница в написании фамилии. Мол, данные в российском загранпаспорте и в украинской базе отличаются. И вообще, документы ненастоящие.
- Они сказали, что они недействительны, эти паспорта. Сказали, что это бумажки, которые ничего не значат!
— Это про российские паспорта?
— Да, про российские.
После таких сюрпризов от украинских властей одному из членов экипажа стало плохо, возможно, ему потребуется госпитализация. Сейчас моряки находятся в российском посольстве на Украине. Российский МИД выступил с резкой оценкой действий Киева.
"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", — предупредил Киев российский МИД.
За тот месяц, что экипаж фактически был в плену, моряки неоднократно пытались вернуться в Россию. В том числе и в сопровождении российских дипломатов. Но каждый раз находились причины для отказа.
"Ничего я не видел с Украины, чтобы нам помогли. Отношение с Украины – постоянно стоят автоматчики", — рассказывает об обращении с рыбаками-крымчанами со стороны Киева член экипажа сейнера "Норд" Дмитрий Таразанов.
Неизвестной остается судьба капитана сейнера Владимира Горбенко. Без документов и с подпиской о невыезде он ждет суда на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее по теме
-
У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев8 часов назад
-
Из-за "Норда" российский атташе попал в базу "Миротворца"10 часов назад
-
Глава Крыма считает преступниками тех, кто удерживает команду "Норда"16 часов назад
-
Руководство консульства России в Харькове попало в базу "Миротворца"22 часа назад
-
"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"1 сутки назад
-
Арест судна "Норд": Россия обещает Украине ответные меры8 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дипломаты США ставят визы россиянам днем и ночью
- Санкции и аналоги лекарств: Минздрав тут не при чем
- Россиянам, пострадавшим от неадекватности Порошенко, помогут
- Трамп через "Твиттер" уронил цены на нефть
- Названы страны, наиболее привлекательные для получения гражданства
Самое читаемое
-
Таймырский разлом: из трещины в вечной мерзлоте запахло серой
- Эксперты: в кровь Юлии Скрипаль ввели яд британские спецслужбы
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- Стая бездомных кошек чуть не растерзала старика и его пса. Видео
- 70-летний Борис Галкин показал новорожденную дочь. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Участники ОПЕК+ добились цели. Пора отменять сделку?
- Русский след? ЕС завернула британский план Brexit
- Минфин увеличил скупку валюты. У рубля нет шансов?
- Кто хочет заработать на проблемах "РусАла"?
- Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Зачем смартфону быстрая беспроводная зарядка?
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Похититель космической сурдокамеры сядет в камеру тюремную
- Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа
- В Щербинке дотла сгорел магазин фейерверков
- Прославленная лыжница Елена Вяльбе отмечает юбилей
- Робот в операционной: можно ли полностью заменить человека?
- "Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля