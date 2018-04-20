Рожденный побеждать: Вячеславу Фетисову - 60

Талант, волевой характер и исключительная работоспособность — качества, которые, судя по поздравительной телеграмме президента Путина, максимально коротко и точно характеризуют одного из лучших хоккеистов в истории самого популярного в мире зимнего вида спорта. Вячеславу Фетисову — 60. Примерно столько же на его счету — трофеев и личных наград, перечислять которые не берутся даже комментаторы (эфирного времени может не хватить). Покорив "Кубок Стэнли" в качестве игрока и тренера, золото Олимпиад и чемпионатов мира, он, как истинный хоккейный защитник, не останавливается ни на минуту, чтобы не пропустить момент. К примеру, такой — когда в ходе гала-матча во дворце ВТБ с ним на льду все те же Ларионов, Макаров, Касатонов.

Матч Ночной хоккейной лиги: на позициях — ледовая дружина Фетисова. Игроки — именитые музыканты, актеры, министры и бизнесмены. Неуемное желание забивать, предельная скорость, настоящий бой. "Меня научил всему этому Вячеслав Александрович Фетисов — все он", — признается народный артист России Игорь Бутман.

Фетисов привык делать из игроков чемпионов и добиваться своего, когда вокруг все играет против. Он выбирался с того света несколько раз, а затем достигал еще больших результатов, буквально превосходя себя. В 79-м после тяжелейшей травмы врачи пророчили ему инвалидную коляску, а он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 97-м вернулся на лед после страшной автокатастрофы и выиграл два "Кубка Стенли". Непобедимая пятерка русских — им рукоплескали стадионы Канады и США.

"Когда выходят на лед пятеро русских сумасшедших, которые играли в хоккей, которых было трудно понять, потому что шло творчество, шло, практически не заканчиваясь, и люди, которые были на трибунах, они как в театре были", — вспоминает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов.

"Я вообще вырос в ЦСКА, я туда пришел, когда мне было 6 лет, — рассказывает чемпион мира по хоккею Павел Буре. — Естественно, я, можно сказать, с 6 лет наблюдал, как Вячеслав тренировался и играл. Мы даже после тренировки оставались и пробивали буллиты, кто больше забьет".

После заокеанского триумфа Фетисов вернулся на родину. Он отказался от американского паспорта, а когда однажды раздался звонок в гостинице — его попросил президент возглавить Госкомспорт, вылетел первым рейсом в Россию. И достойно принял новый вызов. "Я тогда еще не понимал, в каком состоянии находилось все спортивное хозяйство — когда я все это увидел, разрушенное здание Госкомспорта, эту атмосферу, я, конечно, ужаснулся, — признается двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. – Но со временем сложилась команда, которая очень серьезные проекты в стране запустила, я им бесконечно благодарен".

Сегодня перед Фетисовым стоит главная задача — вырастить себе достойную смену. Вот новая ледовая арена, где проводят масштабный эксперимент. Старая советская закалка тренеров и новые современные подходы. Здесь дают возможность играть в хоккей всем детям. "Здесь дети, которые в многодетных семьях растут, и есть желание играть — мы им даем клюшку и коньки бесплатно, — отмечает Вячеслав Фетисов. — Вот эти вот "блатные дети", чисто российское изобретение, — многие говорят об этом, папа заплатил деньги, ребенок играет в первой пятерке — это абсурд".

Свой юбилей он встречает на льду. Супруга Лада болеет с трибуны, а все друзья — в команде. Когда такие капитаны берутся за дело, российский хоккей держит правильный курс.