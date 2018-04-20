Под Кировом из-за водителя без прав погибли четверо взрослых и ребенок

Жертвами столкновения "Фольксвагена" и ВАЗ-2114 у деревни Гребенки Кировской области стали четверо взрослых и 12-летний ребенок. Все они находились в отечественном автомобиле, передает ТАСС.

Водитель иномарки выжил. По предварительным данным, он влетел в ВАЗ, не справившись с управлением. Как уточняет РИА Новости, ранее он был лишен прав.

В результате столкновения водитель и пассажир немецкого авто оказались зажаты в искореженной машине.