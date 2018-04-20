В Дамаске застрелен журналист "Грозного"

В Дамаске "прицельным выстрелом" убит внештатник ЧГТРК "Грозный" Ихаб Балан. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, уточнив, что корреспондент был гражданином Сирии.

На своей страничке во "ВКонтакте" он выразил свои соболезнования и пообещал помочь родным убитого журналиста. Кроме того, он назвал ИГ (запрещена в России) "Иблисским государством", а Ихаба Балана – представителем "самой мирной профессии".