Госдеп обвинил Москву в нарушениях прав человека в Донбассе, Крыму и Чечне

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, выступая на презентации ежегодного доклада Госдепа США о правах человека в мире, призвал Россию обратить внимание на ситуацию с Крымом, проблемы в Донбассе и вопросы защиты прав человека в Чечне.

Как передает "Интерфакс", дипломат сообщил, что Вашингтон просит Москву "прекратить ужасную оккупацию украинского Крымского полуострова", обращает внимание на нарушения, творимые пророссийскими силами на востоке Украины, а также предпринять усилия для предотвращения нарушений прав человека в Чечне.

Салливан также обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран.

Как сообщает РИА Новости, в докладе американского внешнеполитического ведомства сообщается, что "оккупация Крыма" негативно влияет и на ситуацию с правами человека в России.

В Госдепе утверждают, что в Донбассе погибли от рук пророссийских сил сотни человек. Многие из жителей Украины, как утверждается в документе, который оценивает ситуацию с правами человека в мире, в 2017 году, были подвергнуты в России арестам и пыткам.