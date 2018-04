Всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет

В возрасте 28 лет умер знаменитый шведский артист, диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под именем Avicii (Авичи). Как подтвердила пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист, молодого человека нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени в городе Мускате (Оман).

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на близких музыканта, по предварительным данным, он умер от панкреатита во время работы над новым музыкальным проектом.

Авичи (Avicii) родился в 1989 году. Профессиональную карьеру начал в 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дважды треки Avicii были номинированы на престижную премию Grammy.

В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой. Сообщалось, что диджей перестал выступать из-за проблем со здоровьем.