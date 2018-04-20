Итоги рекламного года подвели на награждении второй премии "Большая рыба"

Акулы рекламной индустрии и киты большого бизнеса собрались на церемонии награждения второй экспертной премии "Большая рыба". Награждение победителей главного ежегодного онлайн-проекта "Итоги года" прошло в ресторане ARGO. Онлайн-проект Sostav собрал всех друзей и партнеров 21 февраля 2018 года.

Редакция Sostav весь 2017 год отбирала лучшие работы в семи номинациях — кампании, ролики, digital, принт/аутдор, BTL, брендинг и социальная реклама. Право побороться за звание лучших получили 178 работ, попавших в лонг-лист. В шорт-лист народным голосованием были отобраны по 15 работ в каждой из категорий. Судьбу финалистов решило жюри из 152 экспертов – представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.

Победители получили по необычной статуэтке "Золотой плавник", который помогает держаться на плаву в глубоководном океане рекламы. Символ премии – силуэт рыбы, которая вырывается из одной стихии в другую символизирует творческое начало, которое лежит в основе мира.

"Эта премия должна существовать на рынке, чтобы показывать всей индустрии, кто на этом рынке лучший! Чтобы обмениваться лучшими практиками, чтобы стремиться к лучшему, чтобы развиваться, чтобы не стоять на месте, потому что движение – это жизнь", — отмечает директор отдела маркетинговых коммуникаций Nestle Алексей Ходячих.

Церемония награждения премией "Большая рыба" – это не только фиксация достижений рекламной индустрии. Это отличная возможность познакомиться с коллегами, конкурентами, будущими заказчиками и исполнителями. Это вечер, на котором зарождаются новые партнерские отношения.

"Для маркетинговой индустрии, как и для любого творческого сообщества, премии играют очень важную роль. Особенно такие, как эта – получаемая из рук своих же коллег и основывающаяся на результатах независимого голосования огромного количества экспертов", — считает директор по маркетингу Volkswagen Russia Юрий Самойленко.

"Во всех кино и во всех рассказах рекламисты приходят на работу рано-рано и уходят почти ночью. В нашей индустрии слишком мало праздников и очень много работы, поэтому такая премия как нельзя кстати. Это праздник!" – уверен президент премии "Серебряный Меркурий" Михаил Симонов.