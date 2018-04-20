Силуанов: курс рубля отвоюет потери, если не будет новых санкций

Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новых санкций против РФ.

Об этом, как передает РИА Новости, он заявил в интервью телеканалу Russia Today.

По его словам, нынешняя ситуация на российском валютном рынке свидетельствует о том, что "курс укрепился, нашел новое равновесное положение".

Силуанов рассказал, что после введения антироссийских санкций у инвесторов возникла нервозность и они в первые дни стали перестраховываться и переводить финансы из рубля в иностранную валюту.

"Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", — успокоил министр финансов.

На прошлой неделе после введения Вашингтоном новых санкций против России курс рубля обвалился более чем на 10%. В начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.