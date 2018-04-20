"Ак Барс" сделал еще один шаг к Кубку Гагарина

В Москве прошел четвертый матч финала Кубка Гагарина. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 победил московский ЦСКА 3:1. Счет в серии также стал 3:1 в пользу казанцев.

Первая шайба в матче была заброшена на исходе первого периода. Нападающий гостей Артем Лукоянов, едва отбыв двухминутное наказание, отдал передачу Джастину Азеведу, и тот отправил шайбу в дальний от Ильи Сорокина угол. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу казанцев.

"Барсы" развили успех на 29 минуте. Азеведу из-за ворот выложил шайбу под бросок Антону Ландеру и тот не оставил шансов Сорокину. Но через 15 секунд армейцы ответили голом Андрея Светлакова. Нападающий добил в ворота шайбу, отраженную Эмилем Гариповым.

Интрига в матче сохранялась вплоть до конца третьего периода. УСКА снял вратаря и пошел ва-банк. Но Антон Ландер поразил пустые ворота. "Ак Барс" выиграл 3:1 и ведет в серии с таким же счетом. Для победы в серии казанцам нудно победить в одном из трех запланированных матчей. Следующая встреча пройдет в Казани в воскресенье.