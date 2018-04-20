В Татарстане мужчина и ребенок погибли под колесами поезда

В Зеленодольском районе Татарстана в пятницу, 20 апреля, вечером два человека – 26-летний мужчина и 8-летняя девочка – погибли, попав под поезд.

По предварительным данным, погибшие не были родственниками. Мужчина был знакомым семьи ребенка, он пошел в магазин, взяв собой их дочь. Трагический инцидент произошел, когда мужчина и девочка, возвращаясь домой, переходили железнодорожные пути, передает "Интерфакс". По факту гибели людей организована доследственная проверка.