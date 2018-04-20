Пощечина для Меркель: юристы Бундестага признали незаконными западные удары по Сирии

Юридическая служба Бундестага назвала ракетные удары по Сирии незаконными. Как сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство "Дойче Прессе-Агентур", запрос в Парламент отправила оппозиционная партия Левых. И ответ получила вполне однозначный — применение силы в такой ситуации — запрещено нормами международного права. Депутаты Бундестага ответ юристов назвали пощечиной правительству Германии. Ведь Ангела Меркель ракетные удары поддержала и назвала их необходимыми и соразмерными, напоминает телеканал "Россия 24".