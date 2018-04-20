Николай Патрушев: в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности

России надо принять дополнительные меры, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности страны. Они значительно выросли из-за изменения политики США, которые перешли к жесткому противостоянию с Москвой.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании комиссии по стратегическому планированию. Патрушев отметил — на фоне усилий США по изоляции России — необходимо развивать взаимодействие с иностранными государствами, в том числе и с союзниками Штатов.

"В связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации. В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России.

На фоне политики США по изоляции России необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США", — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.