Карта перекрытий улиц Москвы во время репетиций парада Победы

В связи с подготовкой и празднованием Дня победы в столице изменится схема движения транспорта. Автолюбителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты движения.

Как сообщает телеканал "Россия 24", 20 апреля с 20:00 до 01:00 21 апреля перекроют:

Участок Минского шоссе до Рублевского шоссе

Улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мневники

Вечером 23 и 26 апреля перекроют:

Участок от Триумфальной площади до Моховой улицы

Участок от Большой Никитской до Тверской, также участок улицы Охотный ряд

6 мая с 07:00 до 9 мая 06:00:

Участок от Триумфальной площади до Моховой улицы

Участок от Большой Никитской до Тверской, также участок улицы Охотный ряд

26 апреля и 3 мая с 22:40 закроют, а 6 мая с 10:40:

Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Тверскую и Садовую-Кудринскую улицы

26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая и 9 мая с 6:00 перекроют:

Движение перекроют и на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной.