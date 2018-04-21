Силуанов: Минфин не планирует сокращать объем закупок валюты

Общаясь с журналистами в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, несмотря на временную остановку интервенций, Минфин РФ не планирует в апреле текущего года сокращать объем закупок валюты на нефтяные дополнительные доходы.

"Все будет происходить в штатном режиме. Тот объем, который мы планировали закупить, надеемся, что наш Центральный банк все закупит", — пояснил министр.

Также Антон Силуанов сообщил, что Россия на встрече министров финансов G20 осудила применение экономических санкций и приравняла их к протекционизму. "Мы выступили с осуждением тех ограничительных мер, которые принимаются в отношении России и целого ряда других стран. Политику заменяют введением санкционных режимов, что, на наш взгляд, противоречит принципам "двадцатки", — подчеркнул он. По мнению Силуанова, экономические санкции также являются элементом протекционизма. "Санкции на "Русал" в первую очередь ударили по Европе и позитивно сказались на акциях компаний США, которые производят алюминий, и негативно по России. Это чисто протекционистская мера", — указал он.

ЦБ РФ 17 апреля приобрел для Минфина валюту на внутреннем рынке на сумму 17,5 миллиарда рублей. При этом с 9 по 16 апреля включительно покупки валюты для Минфина на внутреннем валютном рынке не осуществлялись, напоминает ТАСС.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что власти страны используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США, при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется. Министерство финансов РФ направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. В апреле текущего года Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись на приобретение в период с 6 апреля по 8 мая валюты на 240,7 миллиарда рублей против 192,5 миллиарда рублей за предыдущий месяц.