Игорь Никитин: 1:3 в финале Кубка Гагарина – еще не конец

Казанский "Ак Барс" выиграл в Москве у ЦСКА 3:1 и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина. Счет в серии 3:1, и для завоевания трофея казанцам достаточно выиграть следующий матч, который пройдет на их площадке.

Несмотря на тяжелейшее положение, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не считает исход финала делом решенным. "Конец – это 1:4. Сейчас же у нас 1:3. Упрекнуть-то не в чем ребят, бились, но допустили ошибку, которая переломила ход встречи. Естественно, будем готовиться к следующей игре, — цитирует Никитана "Спорт-Экспресс".

Тренер победителей Зинетула Билялетдинов так же сосредоточен на следующем матче. " Команды бьются, готовимся к следующему матчу. По поводу удалений — эмоции иногда перехлёстывают, надо просто спокойней быть, будем делать выводы. Изменения в составе — ротация", — сказал тренер "Ак Барса".