По Москве пройдут колонной уникальные трамваи

В субботу, 21 апреля, в столице состоится торжественный парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Колонна старинных и современных трамвайных вагонов проедет от Шаболовки по центральным улицам и выстроится на Чистопрудном бульваре.

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться как раритетной техникой, так и самыми современными трамваями. Всего в параде примут участие 17 вагонов, и некоторые экспонаты будут представлены впервые, передает "Интерфакс".

В этом году в параде трамваев впервые примут участие уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года. Будут среди участников и легендарная конка (вагон на конной тяге) XIX века, вагоны "Ф" 1908 года выпуска, вагоны "КМ" и "КП" 1930-х годов.

В связи с проведением парада трамваев с 23:00 пятницы, 20 апреля, Чистопрудный бульвар закрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Ограничения будут сняты в 18:00 субботы.