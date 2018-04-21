По Москве прогрохотали танки

Началась передислокация военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая. Из подмосковного полигона Алабино она переброшена на временную площадку в Москве в районе Хорошёво-Мнёвники.

В связи с подготовкой и празднованием Дня победы в Москве изменится схема движения транспорта. Автолюбителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты движения.