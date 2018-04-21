Британские спецслужбы идентифицировали подозреваемых в покушении на Скрипалей

По данным британского издания Telegraph, сотрудники полиции и разведки Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Представители британских властей считают, что покушение было совершено контролируемой российским правительством группой. В настоящее время контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда пытается выстроить в отношении подозреваемых, которые, предположительно, уже вернулись в Россию, уголовное дело.

Как пишет Telegraph, имена подозреваемых удалось установить благодаря изучению данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер видеонаблюдения и камер, распознающих регистрационные знаки автомобилей, передает РИА Новости. На условиях анонимности следователи сообщили, что из-за напряженных отношений между Россией и Великобританией ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым по делу о покушении на Скрипалей.

Как сообщалось, отношения России и Соединенного Королевства резко обострились после инцидента в Солсбери, где были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По утверждению Лондона, к отравлению их нервно-паралитическим веществом причастна Россия, Москва это категорически отрицает.