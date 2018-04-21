Министры финансов России и США обсудили санкции

В пятницу, 20 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минфина США Стивен Мнучин провели в Вашингтоне встречу, в ходе которой обсудили, в том числе, санкционную тематику.

Как сообщалось, 6 апреля текущего года власти США объявили о введении новых санкций в отношении ряда российских должностных лиц, предпринимателей и компаний, в числе которых оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, предприниматели Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов и связанные с ними компании, напоминает ТАСС.