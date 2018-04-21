В Мексике нашли похищенный Кубок УЕФА

В мексиканском Леоне был похищен, но вскоре найден Кубок УЕФА, второй по значимости трофей в европейском клубном футболе. Трофей вручался обладателям Кубка ярмарок и Кубка УЕФА, а с 2010 – победителям Лиги Европы.

Кубок УЕФА находился на выставке в Мексике. Во время путешествия по стране большой серебряный сосуд был похищен злоумышленниками из автомобиля, в котором его перевозили. К счастью, мексиканская полиция сработала оперативно, и Кубок был найден через два дня.

В ближайшее время Кубок вернется из Мексики, чтобы быть врученным победителю Лиги Европы. Финальный матч турнира пройдет в Лионе 16 мая.