Чудесный горшочек: в Англии нашли 4000-летнюю погребальную урну

Живописный городок Лу в графстве Корнуолл, на берегу пролива Ла-Манш, популярен не только у туристов. Недавно сюда «занесло» даже австралийских археологов. В Англии, как ни удивительно, образовался дефицит специалистов по «квалифицированному владению скребком и лопатой», а совместные исследования позволяют и опыта набраться, и раскопать что-нибудь чрезвычайно интересное, и реализовать национальную программу по созданию археологической карты Великобритании (National Mapping Programme).

Раскопки в Лу возглавляет Кэтрин Фриман (Dr Catherine Frieman), археолог из Австралийского национального университета (ANU). В апреле австралийско-британская «сборная» получила две недели на исследование памятника бронзового века – кургана на окраине Лу. Несмотря на современные методы обнаружения древностей, раскопки здесь начались благодаря почти курьезной истории: к археологам обратился любознательный местный фермер.

«Он рассказал нам о какой-то "шишке" на своем поле, мол, никто не знает, что это такое, и попросил нас на эту "шишку" взглянуть. Мы исследовали территорию около 1600 кв. метров с помощью нашего оборудования и выявили следы окружности диаметром 15 метров. По всем признакам это была кольцевая канавка, характерная для курганных погребений, с единственным входом, ориентированным на юго-восток. В центре окружности мы заметили несколько углублений. И тогда все воскликнули "о боже, это точно курган!"», — рассказывает Кэтрин Фриман.

Курган возле прибрежного городка Лу интересен прежде всего тем, что он находится в Корнуолле. Местные курганы имеют свои особенности: например, обычно курган в обязательном порядке означает погребение, но в Корнуолле это не так, с вероятностью 50/50. А также в этой местности большинство ритуальных насыпей бронзового века расположены гораздо дальше от побережья.

«Человеческие останки были найдены только в половине известных курганов Корнуолла. Но стоит признать, что здешние курганы изучены гораздо меньше, чем подобные памятники в других регионах Британии», — поясняет Фриман.

Археологи признаются: они до сих пор не знают, почему обитатели Британии бронзового века хоронили своих покойных в курганах. Поиск подсказок затруднен особенностями почвы на юго-востоке страны – из-за повышенной кислотности останки не сохраняются. Другое дело, если останки были кремированы и захоронены в погребальной урне.

Похоже, именно такую урну обнаружили археологи, сообщает BBC News.

При раскопках «шишки» на фермерском поле были выявлены все признаки древнего погребения, а по первым находкам – керамике и кремневым орудиям – курган датировали 2000 годом до нашей эры. В апреле здесь был найден прекрасно сохранившийся керамический горшок высотой 30 см, характерный для той же эпохи.



Керамический сосуд, возможно, погребальная урна, найденный возле Лу. Фото: ANU

«Находка была настолько неожиданной, что мы даже рассмеялись. Сосуды бронзового века подобной степени сохранности попадаются крайне редко. Наш был изготовлен 4000 лет назад и лежал на глубине всего 25 см. Просто чудо, что за все это время его ни разу не задел плуг», — рассказала Фриман.

Археологи называют свою находку «потрясающей» и, поскольку этот неказистый горшочек с ободком был найден в погребальном контексте бронзового века, то, по мнению Фриман, он вполне может содержать кремированные останки. Впрочем, пока это лишь обоснованное предположение: содержимое горшочка еще предстоит изучить.

4000 лет назад в этом регионе Британии происходил переход от эпохи неолита к ранней бронзе, а его жители были носителями культуры колоколовидных кубков.

«Вряд ли мы найдем здесь много металлических артефактов, как это происходит в других районах страны. Обитатели Корнуолла той эпохи редко использовали металл, это же не англосаксы. Пока мы не нашли доказательств иного положения дел. Нам предстоит еще многое изучить, особенно в Корнуолле и, особенно, в районе Лу. Нас интересуют морские связи Лу, его взаимоотношения с другими регионами Британии и другими районами Корнуолла», — говорит Джейми Льюис (Jamie Lewis), координатор раскопок с британской стороны.

Его дополняет Кэтрин Фриман: «Мы полагаем, что эта часть побережья приобрела важное место в металлургии бронзового века. Один из знаменитых ресурсов Корнуолла – олово, и корнуоллское олово было очень востребовано в западной Европе эпохи бронзы».

Изучение кургана продолжится, а по окончании раскопок его снова «закопают» и даже траву вернут на место. На фермерском поле вновь вырастет «шишка» — древняя, но уже менее загадочная.