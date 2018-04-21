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21 апреля 201804:17

Марио Балотелли уйдет из "Ниццы"

EPA

Итальянский нападающий Марио Балотелли не будет продлевать контракт с французской "Ниццей", в составе которой он провел два сезона. Высока вероятность возвращения Марио в Серию А.

"Я провел в "Ницце" два потрясающих сезона. И хотя впереди еще пять матчей, я хочу поблагодарить всех за эти два года", — написал Марио на своей странице в социальной сети. Во Франции эти слова 27-летнего нападающего были восприняты во Франции, как прощание с клубом. Не попавшая в еврокубки "Ницца" не сможет выплачивать Балотелли высокую зарплату.

Марио Балотелли сыграл за "Ниццу" 40 матчей, в которых он забил 29 мячей. Ранее футболист выступал за "Интер" , "Милан", и английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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