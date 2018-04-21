Кубок Стэнли. "Виннипег" выиграл серию у "Миннесоты"

За океаном продолжаются матчи 1/8 финала Кубка Стэнли. "Виннипег Джетс" вышел в следующую стадию, выиграв серию у "Миннесоты Уайльд". Не смог пока составить компанию "Виннипегу" действующий обладатель трофея "Питсбург Пингвинз", проигравший дома "Филадельфии Флайерз" 2:4.

"Писбург" мог досрочно завершить серию с "Филадельфией", но "пингвины" покинули площадку побежденными. Первый период остался за "летчиками" 0:1, во второй 20-минутке "Питсбург" смог отыграться 2:2. Но в третьем периоде "Флайерз" забросили две шайбы и довели дело до победы 4:2. Ни Евгений Малкин ("Питсбург"), ни Иван Проворов ("Филадельфия") результативных действий не совершили. Счет в серии 3:2 в пользу "Питсбург". Следующий матч пройдет в понедельник, в Филадельфии.

"Виннипег" решил все вопросы за 12 минут первого периода, забросив "Миннесоте" четыре шайбы. В дальнейшем "Джетс заьросили только одну шайбу, установив окончательный счет 5:0. "Виннпег" выиграл свою серию 4:1 и вышел в чеетвртьфинал.