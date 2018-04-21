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Отравление Скрипаля 53 минуты назад

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21 апреля 201805:14

Посольство РФ в Лондоне задает Форин-офису неудобные вопросы

Global Look Press

Российское диппредставительство в Лондоне потребовало от министерства иностранных дел Соединенного Королевства подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации, касающейся расследования дела об отравлении Скрипалей. В данном случае речь идет о заявлении Владимира Углева, выразившего уверенность в том, что пострадавших отравили веществом А-234.

В обнародованном накануне заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании констатируется: "Как мы вчера узнали из публикаций Би-би-си, бывший советский ученый Углев, который провозгласил себя создателем так называемого "Новичка", заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу "на основании направленных ему недавно спектральных данных".

Такое заявление Владимира Углева в российской дипмиссии посчитали необычным, поскольку оно означает, что доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от Лондона на протяжении нескольких недель, был предоставлен частному лицу.

Представитель посольства также отметил, что ранее бывший командир полка химзащиты вооруженных сил Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон также выступил с комментариями, сделанными на основе неких разведданных, к которым ему был обеспечен доступ.

"Разумеется, упомянутые высказывания невозможно проверить. В то же время, выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО. Мы потребовали от Форин-офиса нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании "дела Скрипалей", а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны", — цитирует текст заявления российского посольства в Лондоне ТАСС.

Как сообщалось, по версии Лондона, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Великобритания выступила с утверждениями, что это вещество разрабатывалось в России, на основании чего, не предъявив никаких доказательств, обвинила Москву в причастности к инциденту.

В свою очередь, российская сторона все спекуляции на этот счет категорически отвергла, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. ОЗХО подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

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