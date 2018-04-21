Кощунство ради популярности: магнитогорские школьники "прославились" в соцсетях

В Магнитогорске подростки устроили скандальную фотосессию в кафедральном соборе Вознесения. На одной из фотографий восьмиклассница делает вид, что прикуривает сигарету от церковных свечей прямо перед иконой. Выходка юных интернет-пользователей не только взбудоражила городскую и российскую общественность, но и заставила работать в авральном режиме всю Магнитогорскую полицию.

Все произошло в кафедральном соборе Вознесения примерно в два часа дня. Сразу после окончания очередного богослужения охранник пошел выключать свет. Воспользовавшись моментом, подростки сделали ряд скандальных фото.

Возмущенные интернет-пользовали опубликовали снимки в одной из самых популярных городских групп в соцсетях. Как итог за пару часов десятки тысяч просмотров и пятьсот комментариев. Общественный резонанс отразился и на работе полиции. Участников фотосессии искал не только отдел по делам несовершеннолетних, но и уголовный розыск. К вечеру личности подростков были установлены.

После установления личности молодых людей, сотрудниками МВД России по городу Магнитогорску проведены беседы профилактические, как с самими участниками фотосессии, так и с их родителями.

Комплекс дальнейших мероприятий позволит выявить обстоятельства произошедшего с целью принятия законного и обоснованного решения.

Известно, что школьница, которая прикуривает от свечей, учится в восьмом классе, на других фотографиях — ее друзья. Все подростки из благополучных семей и никогда не имели проблем с законом.

Полицейская проверка по данному факту продолжается. Родителям скорее всего выпишут небольшой штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, но будь школьники постарше, их самих бы привлекли к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.