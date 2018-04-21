Кубок Стэнли. "Хищников" накрыло "лавиной"

Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл Предаторз" мог оформить выход в четвертьфинал Кубка Стэнли, если бы обыграл дома "Колорадо Эвеланщ". Но гости сумели победить со счетом 2:1 и продлить серию.

Вплоть до 50 минуты соперники не могли распечатать ворота друг друга. Но когда до окончания основного времени оставалось чуть менее 10 минут Ник Бонино вывел "Нэшвилл" вперед. Для победы в серии "хищникам" нужно было удержать победный счет.

Но на 56 минуте "лавины" восстановили равновесие после броска Габриэля Ладескога. Но этим беды "хищников" не ограничились. За полторы минуты до истечения основного времени Свен Андригетто вывел "Колорадо" вперед – 2:1. Отыграться "Нэшвилл" не смог. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров заработал в этой встрече двухминутный штраф, а его коллега из "Предаторз" Алексей Емелин не нарушал правил и не совершал результативных действий.

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Нэшвилла", и положение "Колорадо" не выглядит столь угрожающим. Тем более, что шестая встреча пройдет 23 апреля на площадке "лавин".