"Непрощенный": в Москве прошла премьера фильма о трагедии Виталия Калоева

В Доме Кино стартовала российская программа Московского кинофестиваля. Зрителям представляют работы наших режиссеров — как известных, так и начинающих. Первый фильм секции — со звездами на афише и по нашумевшей трагичной истории.

Российская программа Московского кинофестиваля открывается одной и самых ожидаемых лент. На премьере и синефилы, и известные актеры. Пришли поздравить создателей ленты актриса Елена Борщева, музыкант Игорь Николаев.

Фильм "Непрощенный" снят режиссером Сариком Андреасяном и основан на реальных событиях, которые потрясли мир. Это история архитектора из северной Осетии Виталия Калоева, который потерял в авиакатастрофе семью, а через полтора года убил авиадиспетчера Нильсена.

Зрители, собравшиеся в Доме кино, говорят, что ждут интригующую ленту. Тема очень тонкая, подвластна перу Достоевского. На основе этих событий уже сняли кино в Америке, и там Калоева играл Шварценеггер. Однако, создатели нынешнего фильма призывают не сравнивать его с американским.

Режиссер в свое время встречался с самим Калоевым, хотел показать сценарий. Отсидевший за убийство дал разрешение на использование своего имени и фактов биографии. Сценарий максимально точен в описании трагических событий. Калоев убил диспетчера в Рождество прямо на пороге квартиры. Сам убийца объяснял это тем, что у него помутилось сознание. К трагедии привело и то, что Калоев ждал покаяния, извинений, а ему только механически выплатили денежную компенсацию. Зритель сам должен делать выводы, режиссер не навязывает своего взгляда. Фильм о семейных ценностях, а не о культуральных различиях и традициях. Уже известно — картину покажут в Каннах.

Ирина Безрукова играет женщину, которая косвенно повлияла на решение несчастного архитектора. Однако до премьеры она не хочет раскрывать все подробности. Она волнуется, ей так же, как и зрителям, предстоит впервые увидеть ленту.

Калоева сыграл Дмитрий Нагиев. В кулуарах до премьеры говорили, что это смелый выбор режиссера. Ведь шоумен и диджей не блистал в трагических ролях. Однако братья Андреасяны остались довольны работой Нагиева. Кроме того, он очень похож на Виталия Калоева. Особенно с бородой, грим почти не нужен. В Доме кино его появления ждали до последнего, но Нагиев не пришел — сейчас он снимается в другом проекте. Фильм "Непрощенный" выйдет в прокат в сентябре после участия в ряде фестивалей.