Луганск и Киев обменялись взаимными обвинениями

По данным Луганского информационного центра, в течение минувших суток украинские военные пять раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись поселок Зеленая Роща в пригороде Луганска, районы памятника князю Игорю, поселка типа Калиново и села Нижнее Лозовое, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов, гранатометов, стрелкового оружия.

В свою очередь, штаб силовой операции сообщает, что за этот же период времени ополченцами было осуществлено 36 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, передает "Интерфакс".

По данным украинских военных, на Донецком направлении обстрел велся с использованием реактивных систем залпового огня "Град", на Луганском применялась артиллерия, минометы, вооружения БМП, гранатометы, групнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.